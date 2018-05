Emissioni - La California e altri 16 Stati contro le regole di Trump

quattroruote

: Livelli emissioni, la California e altri 17 stati fanno causa a Trump [news aggiornata alle 00:12] - repubblica : Livelli emissioni, la California e altri 17 stati fanno causa a Trump [news aggiornata alle 00:12] - Agenzia_Ansa : #California fa causa a #Trump sui livelli di emissioni di auto - crosshairs981 : RT @quattroruote: La California e altri 16 Stati degli Usa contro l'alleggerimento delle norme dell'Epa sulle emissioni volute dall'amminis… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La nuova politica ambientale voluta dall'amministrazioneper alleggerire gli standard sulleinquinanti e i consumi delle automobili negliUniti dovrà passare per le aule dei tribunali prima di entrare in vigore. Laha intentato, insieme ad16, una causa presso la corte d'appello federale del Distretto di Columbia per contrastare le nuoveannunciate a inizio aprile dall'Epa.Obama. Le nuove, ancora in fase di elaborazione, rientrano in una più ampia strategia voluta dalla Casa Bianca per invertire la rotta rispetto a quanto deciso dal precedente presidente Barack Obama. Il numero uno dell'Epa, Scott Pruitt ha definito nelle scorse settimane come eccessive e irrealizzabili le misure Cafe (Corporate Average Fuel Economy) imposte dall'amministrazione Obama e annunciato l'avvio di un processo di alleggerimento ...