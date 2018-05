Emergenza rifiuti | ecco la città che non paga la Tari

Palumbo (PD) : Rifiuti - con il caldo Emergenza a Roma : Roma – Marco Palumbo, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Da giorni mi stanno arrivando le proteste dei cittadini di vari quartieri che lamentano una situazione sempre più insostenibile per la mancata raccolta dei Rifiuti. La città si sta trasformando in questi giorni in una discarica a cielo aperto. Dall’emergenza allo stato di pericolo il passo e’ breve, questo e’ quanto ...

Stir al collasso con file di camion : una nave salva dall'Emergenza rifiuti : Duecentocinquanta tonnellate di rifiuti ancora in strada. file all'esterno degli Stir e una nave al porto pronta a salpare per la Spagna, appena raggiunte le 2mila 800 tonnellate di spazzatura. ...

Rifiuti - torna l'incubo Emergenza : cumuli a terra da Chiaia a Scampia : tornano a vedersi cumuli di Rifiuti nella zona del centro. Colpa di un guasto a un compattatore della ditta Am Tecnology, incaricata da Asìa di raccogliere l'immondizia a Chiaia. La partecipata del ...

Debiti Comune per l'Emergenza rifiuti a giudizio l'ex assessore Palma : Fari puntati della Procura della Corte dei Conti sul debito del Comune di Napoli. Si è aperto ieri il processo per oltre 71 milioni di euro che sarebbero rimasti 'occultati' nei bilanci dell'Ente ...

Guasto in impianto di Bellolampo - a Palermo è Emergenza rifiuti. FOTO : Guasto in impianto di Bellolampo, a Palermo è emergenza rifiuti. FOTO Raccolta dei rifiuti in tilt per un problema tecnico nella discarica. Il pezzo di ricambio sarà disponibile tra 10 giorni. Cumuli di spazzatura per le strade del capoluogo. Il governatore Musumeci presenterà entro dicembre un piano per la bonifica delle ...

Rifiuti : albergatori Licata - stop Emergenza - la città è al collasso (2) : (AdnKronos) - "Dopo essermi confrontata con gli uffici competenti - ha dichiarato la Brandara nel corso della riunione ai cittadini - posso dire che la legge non permette la realizzazione di aree di stoccaggio temporanee a meno che a gestirle non siano società autorizzate, e per un periodo non super

Albergatori Licata : "Stop Emergenza rifiuti - città al collasso" : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - “Siamo stanchi dell'emergenza rifiuti. Licata ormai è al collasso. La scorsa settimana siamo riusciti con fatica a garantire che la protesta rimanesse pacifica, seppur da più parti avessimo ricevuto sollecitazione per prese di posizione più radicali”. Non si placano le

Albergatori Licata : "Stop Emergenza rifiuti - città al collasso" : 'Siamo stanchi dell'emergenza rifiuti. Licata ormai è al collasso. La scorsa settimana siamo riusciti con fatica a garantire che la protesta rimanesse pacifica, seppur da più parti avessimo ricevuto ...

Albergatori Licata : “Stop Emergenza rifiuti - città al collasso” : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo stanchi dell’emergenza rifiuti. Licata ormai è al collasso. La scorsa settimana siamo riusciti con fatica a garantire che la protesta rimanesse pacifica, seppur da più parti avessimo ricevuto sollecitazione per prese di posizione più radicali”. Non si placano le proteste dei cittadini e degli Albergatori di Licata, grosso centro dell’agrigentino,ì dove da mesi la raccolta è a ...

Rifiuti : albergatori Licata - stop Emergenza - la città è al collasso (2) : (AdnKronos) – “Dopo essermi confrontata con gli uffici competenti – ha dichiarato la Brandara nel corso della riunione ai cittadini – posso dire che la legge non permette la realizzazione di aree di stoccaggio temporanee a meno che a gestirle non siano società autorizzate, e per un periodo non superiore a 48 ore. I costi sono proibitivi e graverebbero, ancora una volta, sulle spalle dei cittadini”. Slitterà anche ...

Castelvetrano Futura : Emergenza rifiuti in città - di chi è la colpa? : Spiace dover notare che questa pazienza dei cittadini non albergava quando il comune era amministrato dalla politica. Ricordiamo gli attacchi violenti alla precedente amministrazione, in situazioni ...

Rifiuti : Regione siciliana - Emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via "tra lunedì e martedì prossimi" una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell'agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all

Rifiuti : Regione siciliana - Emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...

Rifiuti : Sancinelli - oggi al limite Emergenza nazionale - Governo dovrà occuparsene : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – “Così come siamo messi oggi, col settore Rifiuti, dobbiamo preoccuparci perché siamo al limite di un’emergenza nazionale”. Roberto Sancinelli, presidente di Fise Assoambiente e della Montello, impresa bergamasca tra le eccellenze internazionali nel recupero e nel riciclo di plastiche e umido-organico, è convinto che presto si dovrà rimettere mano al piano nazionale per i Rifiuti. “Se ne ...