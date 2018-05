ilfattoquotidiano

: Emergenza nutrie in Lombardia, un sindaco del Cremonese: “Basta spendere soldi per ucciderle, mangiamole”… - Cascavel47 : Emergenza nutrie in Lombardia, un sindaco del Cremonese: “Basta spendere soldi per ucciderle, mangiamole”… - TutteLeNotizie : Emergenza nutrie in Lombardia, un sindaco del Cremonese: “Basta spendere soldi per… - ZanettiFausto : RT @NOislam3: Ci pensano i #nigeriani a liberarci da topi e nutrie... Impariamo, perché come dice la #boldrini, questa sarà anche la nostr… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Mangiare le? Magari qualcuno lo fa senza dirlo o qualcuno lo dice senza farlo. Ildi Gerre de’ Caprioli, mille anime alle porte di Cremona, lo dice e lo fa. Metterle in tavola è per Michel Marchi la soluzione ideale per fronteggiare un’che nel territorio padano è molto sentita. Ne è convinto, lui che la carne di nutria l’ha pure mangiata: “Posso affermare che è buona, quasi meglio della carne di coniglio”. Quella del primo cittadino e presidente dei Piccoli Comuni dell’Ancinon è quindi una boutade. “Sono serissimo”, afferma. E a ilfattoquotidiano.it spiega: “Come tutte le problematiche vanno affrontate partendo dal dato concreto. Spendiamo milioni di euro per riparare i danni che questi animali fanno ad argini e difese idrauliche. Si cercano soluzioni politiche ponendo a carico di cacciatori volontari l’onere (non tutto in ...