Emergenza lavoro | il Paese è fermo da dicembre

Festa del lavoro. Di Maio : va rivisto jobs act. Martina : sicurezza è vera Emergenza : Il mio pensiero va a lavoratori senza diritti - scrive in una nota - Laura Boldrini di Liberi e Uguali. Intanto Matteo Salvini, su una ruspa, twitta: "Prendo lezioni. Faccio bene?" Buon primo maggio

Trapani : Cgil - Emergenza lavoro con 36 mila disoccupati : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E’ emergenza occupazione in provincia di Trapani con 36 mila cittadini disoccupati". E' l'allarme lanciato dalla Cgil di Trapani per "l’inarrestabile crisi occupazionale che nel trapanese continua a crescere di anno in anno". Secondo i dati Istat, estratti ad aprile 2

Lavoro : Cisl - Sud Emergenza che nuovo Governo dovrà subito affrontare : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Speriamo che tutte le forze politiche dimostrino senso di responsabilita’ di fronte alla gravita’ dei problemi del paese, a cominciare dal Mezzogiorno che deve diventare una delle priorità nell’agenda del prossimo Governo”. Ad affermarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, durante il suo intervento al Consiglio Generale della Ust Magna Grecia, ex Catanzaro, ...

C’è un’Emergenza incidenti sul lavoro? : Per la prima volta in dieci anni il numero di incidenti in Italia è tornato ad aumentare, ma a guardare bene le statistiche si trovano dati inaspettati The post C’è un’emergenza incidenti sul lavoro? appeared first on Il Post.

Morti sul lavoro Crotone - Oliverio : è Emergenza nazionale - : ... dove due operai sono Morti e uno è rimasto ferito, ripropone per l'ennesima volta un problema che non può più essere eluso né ridotto a pura e semplice notizia di cronaca nera: la sicurezza sui ...

Salvini : l'Emergenza vera è il lavoro - non il taglio dei vitalizi : "Dateci qualche giorno di tempo di tempo per dare agli italiani il governo che si meritano", spiega il leader della Lega prendendo parte a un'iniziativa per ringraziare gli elettori della Calabria, regione nella quale è stato eletto senatore

Salvini : “La priorità non è il taglio dei vitalizi - l’Emergenza è il lavoro” : Secondo Matteo Salvini la priorità del Paese non è il taglio dei vitalizi, ma il lavoro, considerato la vera emergenza. "Il taglio dei privilegi lo abbiamo già fatto in passato", afferma il leader della Lega, mostrandosi in disaccordo con il M5s di Luigi Di Maio.Continua a leggere

'Abbiamo perso 5mila abitanti in un anno' : Emergenza lavoro in Umbria - crescono precariato e disoccupazione : All'emergenza economica e sociale che attanaglia da tempo l'Umbria si è ormai aggiunta quella demografica. Nel 2017 la nostra regione ha perso circa 5000 abitanti, con punte particolarmente rilevanti ...

I NUMERI/ Le nuove prove dell'Emergenza lavoro in Italia : In tre giorni sono stati esauriti i fondi disponibili per il Piano integrato per l'occupazione in Toscana. NUMERI che devono far riflettere il mondo politico. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ I gravi effetti collaterali della proposta M5s, di F. GiubileoREDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del lavoro (nero e non), di G. Sabella