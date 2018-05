ilfattoquotidiano

: Embrione totalmente artificiale, aperta la strada verso i primi esseri viventi da laboratorio - fattoquotidiano : Embrione totalmente artificiale, aperta la strada verso i primi esseri viventi da laboratorio - Ivianti777 : RT @fattoquotidiano: Embrione totalmente artificiale, aperta la strada verso i primi esseri viventi da laboratorio - antoninobill : Embrione totalmente artificiale, aperta strada verso i primi esseri viventi da laboratorio -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) A poco più di un anno dell’annuncio della creazione di undi topo a partire da cellule staminali prosegue la ricerca che un giorno potrebbe portare aiartificiali. Anche l’del tutto, ossia non generato a partire da ovuli e spermatozoi, ma da cellule staminali, ottenuto in Olanda, è di topo e ha continuato a svilupparsi nell’utero, anche se non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura. Pubblicato sulla rivista Nature, il risultato offre un laboratorio unico per studiare le prime fasi dello sviluppo di un essere vivente. L’, è stato sviluppato nell’Istituto di Medicina rigenerativa dell’Università di Maastricht, dal gruppo guidato da Nicolas Rivron. Il punto di partenza sono state due famiglie di cellule staminali: quelle che danno origine alla placenta e quelle da cui si forma l’organismo. In ...