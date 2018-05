Eletto coi 5Stelle incassa il primo stipendio | ma è passato al gruppo misto

Consultazioni - Martina (Pd) : “Chi ha vinto sia responsabile. Campagna Eletto rale finita - tornino coi piedi per terra” : “Chi ha vinto le elezioni si faccia carico della responsabilità di governare”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Noi – ha aggiunto – avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della Campagna elettorale che di una responsabilità nuova. Il tempo della Campagna elettorale è finito e ...

Scandalo dati anche in Germania"Comprati per fini Elettorali" Coinvolti Fdp - Cdu e Deutsche Post : Non solo Facebook e Cambridge Analytica. Pronto a esplodere un Datagate anche in Germania, dove Fdp e Cdu della Merkel avrebbero pagato le Poste tedesche per avere i dati degli elettori Segui su affaritaliani.it