Edoardo Molinari e Renato Paratore al GolfSixes

Trophée Hassan II - Edoardo Molinari difende il titolo. Programmazione e guida tv : ... Giovedì 19 aprile: dalle ore 15,30 alle ore 19,30 , Sky Sport 3 HD, Venerdì 20 aprile: dalle 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 , Sky Sport 2 HD, Sabato 21 aprile: dalle ore 16 ...

Eurotour : Edoardo Molinari difende il titolo in Marocco : Roma, 17 apr. , askanews, Edoardo Molinari difende il titolo nel Trophée Hassan II , 19-22 aprile, , torneo dell'European Tour, giunto alla nona edizione, che si disputa al Royal Golf Dar Es Salam, a ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...

Golf - European Tour 2018 : Emiliano Grillo consolida la leadership nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari a ridosso dei migliori - crolla Matteo Manassero : Emiliano Grillo vola a metà gara dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’argentino ha realizzato un secondo giro sensazionale in 68 colpi (-4), allungando in vetta alla classifica fino a quota -11 e acquisendo 4 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, l’Indiano Shubhankar Sharma, ...

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre italiani nella top 20 - scivola indietro Edoardo Molinari : Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato ...