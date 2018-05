Ecco l' onda più grande del mondo | l' ha cavalcata un surfista brasiliano

Ultimi sondaggi politici elettorali al 1 maggio 2018 : Ecco le intenzioni di voto Video : Sono passati quasi due mesi dalle elezioni, ma il quadro politico in Italia resta ancora incerto. Dopo i risultati delle urne, che di fatto hanno decretato la non governabilita' da parte di una sola coalizione o di un singolo movimento, i partiti continuano a restare rigidi sulle proprie posizioni, ben distanti tra loro. In uno scenario di questo tipo, l'ipotesi più plausibile sembra quella di una nuova tornata elettorale. Ma quali sarebbero le ...

Anticipazioni Rosy Abate - La Serie 2 : Ecco quando potrebbe andare in onda Video : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulle grandi fiction Mediaset. La scorsa stagione televisiva su Canale 5 è andato in onda Rosy Abate - La Serie [Video], lo sceneggiato prodotto da Taodue e interpretato dall'attrice romana #Giulia Michelini. Visto il grande successo di pubblico, una media del 20% di share e circa 5 milioni di spettatori, la casa di produzione e i vertici dell'azienda del Biscione hanno deciso di realizzare la ...

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

UOMINI E DONNE/ Oggi - 30 aprile - non va in onda : Ecco perché (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. A un passo dalla scelta di suo figlio, la madre di Nicolò Brigante ha rotto il silenzio sui social, dove ha condiviso…(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:10:00 GMT)

FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge : Ecco i qualificati alla seconda fase! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: ecco i qualificati alla seconda fase! ...

“Eccomi a voi”. Nadia Toffa come non si era mai vista. La Iena è stanca di nascondere la malattia e va in onda così. In rete applausi a scena aperta : Il pubblico non l’ha mai lasciata e lei ha fatto altrettanto. Nadia Toffa non molla e, nonostante le pesanti cure a cui è costretta a sottoporsi per combattere la malattia che l’ha colpita, continua la sua “missione” vestendo i panni di Iena. Nella puntata di ieri ha intervistato Terence Hill, l’attore che definito il suo primo grande amore cinematografico, con un look assolutamente inconsueto, indossando n foulard attorno alla testa. In ...

Uomini e Donne/ Nilufar - Sara - Nicolò e Brigante : Ecco quando andranno in onda le scelte (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. quando andranno in onda le scelte di Sara, Nicolò, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro? ecco le possibili date(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Loro 2 - Ecco il trailer della seconda parte del film di Paolo Sorrentino : A due giorni dell’uscita in sala di Loro 1, la prima parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, la Universal ha rilasciato il trailer ufficiale del secondo capitolo. Che potrebbe anche essere presentato a Cannes l’8 maggio prima della uscita in sala il 10. I protagonisti delle immagini sono l’ex premier (interpretato da Toni Servillo) e Veronica Lario (Elena Sofia Ricci) L'articolo Loro 2, ecco ...

Sky - Ecco le serie tv in onda e on demand a maggio : Fra le novità più attese a maggio sui canali Sky ci sono sicuramente Il Miracolo, la nuova produzione originale firmata da un autore fra i più originali della scena italiana come Niccolò Ammaniti, e Genius, la seconda stagione dedicata questa volta a Pablo Picasso. Ma in arrivo anche nuove stagioni di titoli di successo Quantico, Atlanta e la miniserie Bbc Piccole Donne. serie tv Il Miracolo – prima stagione dell’8 maggio su Sky ...

Uomini e donne/ Oggi - 25 aprile - non va in onda. Ecco perché e quando tornerà : Cambio di programmazione per via del 25 aprile e dell'1 maggio per Uomini e donne che si fermerà Oggi e non solo. Al suo posto andrà in onda Baciamo Ancora.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:28:00 GMT)

UOMINI E DONNE - LA SCELTA DI NICOLÒ BRIGANTE/ Chi è Marta o Virginia? Ecco quando va in onda (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. NICOLÒ BRIGANTE sceglie: sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Gli ultimi indizi e avvistamenti svelano novità(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Gf - Ecco tutto quello che succederà nella seconda puntata : tutto è pronto per la seconda puntata del Gf Nip , puntata nella quale conosceremo meglio i protagonisti della Casa più spiata d'Italia e puntata nella quale si avrà molto di cui parlare. In primis, ...

Grande Fratello 2018 : Ecco il menù della seconda puntata. Nella casa Paola Di Benedetto : GF15 - Filippo e Lucia bacio Domani, lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”; Aida Nizar – il ‘ciclone spagnolo’ conosciuto alla fine della prima puntata – entrerà Nella casa come concorrente. L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare ...

Tutto può Succedere 3 : Ecco quando andrà in onda la nuova stagione : Tutto può Succedere 3: la data di inizio della nuova stagione Dopo tante ipotesi, sono proprio due attrici di Tutto può Succedere a svelarci la data in cui andrà in onda il primo episodio della terza stagione. Esther Elisha, Feven nella fiction e Camilla Filippi, che interpreta Cristina, si trovano a mangiare un gelato insieme […] L'articolo Tutto può Succedere 3: ecco quando andrà in onda la nuova stagione proviene da Gossip e Tv.