Ecco il certificato di nascita di Louis di Cambridge

Uber : dal certificato di morte all’abito da sposa. Ecco gli oggetti più strani dimenticati dai clienti : Prendere lo smartphone, usare una semplice app, prenotare e pagare in pochi secondi uno spostamento in città è un’azione che ogni giorno milioni di persone compiono affidandosi ad uno dei molteplici servizi di trasporto disponibili ormai nelle principali città del mondo, per semplificarsi la vita e rendere più semplici e immediati i viaggi. Uber è una delle piattaforme di ride sharing più popolari e diffuse tra quelle disponibili sul ...

Chrome segnalerà i siti senza HTTPS non sicuri. Ecco come ottenere un certificato HTTPS (SSL/TLS) gratis : Google Chrome da Luglio segnalerà tutti i siti web senza connessione sicura HTTPS come non sicuri. Vediamo come risolvere gratuitamente sul nostro sito web Da Luglio 2018 il Browser Chrome segnalerà come non sicuri i siti HTTP senza HTTPS. come ottenere un certificato gratuito Google sta lavorando molto sulla sicurezza di internet e con il […]