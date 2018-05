“Ecco i jeans del 2018!” Ma è polemica | brutti e costosi Appena presentati e messi sul

caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Siete a caccia di un’idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l’esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un’occasione praticamente unica. Stop al ‘vedo-non-vedo’, da Los Angeles arrivano i‘extream cut’, pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A lanciarli e metterli in vendita per davvero è il marchio Usa Carmar che li propone a 168 dollari (circa 150 euro) e su Instagram li lancia con lo slogan: “Per coloro che osano sfoggiare”. Ma i ‘senza’ che lasciano scoperte gambe e glutei, per ora hanno lasciato piuttosto interdetti gli utenti dei social che tra ironia, come chi scrive: “Quando vuoi andare in spiaggia ma i ...