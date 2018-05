huffingtonpost

: 'Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S'. Le liste di 'proscrizione' renziane scatenano l'ira di Franceschini e… - HuffPostItalia : 'Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S'. Le liste di 'proscrizione' renziane scatenano l'ira di Franceschini e… - MPenikas : 'Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S'. Le 'liste di proscrizione' filorenziane scatenano l'ira di Franceschin… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Una "gogna", un "bollino di infamia" o "di proscrizione". A poche ore dDirezione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a unadi governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano l'hashatag #senzadime per dire No a qualsiasi dialogo con i 5S.Ora l'hashtag è diventato un sito web creato da un militante di fede renziana, Alberico De Luca, dove vengono riportate le posizioni dei singoli componenti della Direzione sull'apertura di un confronto con M5S. Più che altro un modo per mostrare chi si è dichiaratamente espresso a favore: una sorta di "lista di proscrizione", secondo molti militanti ed esponenti dem che ...