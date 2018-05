“Ecco cosa regalerà la regina a Harry e Meghan Markle” Un dono di grandissimo valore e

“No - Barbara - questo è inaccettabile!”. Grande Fratello - la condanna dell’avvocato è come una spada di Damocle sulla testa della D’Urso : “Ecco cosa devi fare stasera!” : Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle ...

“Ecco perché Melania Trump è sempre così triste”. Bellissima - ma il suo sguardo non la segue. Ora parla una personalità di spicco che ha visto e capito tutto… “Cosa è costretta a sopportare tutti i giorni” : Ancora una volta parliamo di Melania Trump, la First lady degli Stati Uniti d’America, la donna che per antonomasia, si dice sia la più potente del mondo. Eppure da quello che dice una sua vicinissima conoscente (definirla amica sarebbe troppo, probabilmente) non potrebbe muoversi neanche di casa. La casa (bianca). “Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il ...

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Fiorentina-Napoli - l’incredibile retroscena : “Ecco cosa è successo al termine della partita” : Fiorentina-Napoli, nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Napoli, sconfitta per la squadra di Sarri ma match condizionato dall’espulsione del difensore Koulibaly dopo pochi minuti, poi si è scatenato Simeone, autore di una tripletta. Nel frattempo emerge un retroscena e riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, alcuni calciatori del Napoli al triplice fischio dell’arbitro si sono ...

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...

Deraglia treno regionale : “Ecco cosa c’era tra i binari”. Panico e feriti tra i passeggeri : un altro caso che coinvolge le ferrovie italiane : Una gru che appare all’improvviso all’orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che Deraglia non riuscendo a evitare quell’ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il Panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “Ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

“Ecco cosa mi ha fatto”. Grande Fratello - Simone Colaiuta nei guai. L’attacco durissimo della ex gieffina Floriana Secondi. Bufera in arrivo per il fidanzato di Stefania Pezzopane : Un’accusa neppure tanto velata e che rischia di avere l’effetto di una bomba. È quella rivolta a Domenica Live da Floriana Secondi, l’ex gieffina vincitrice dell’edizione di qualche anno fa. Floriana, davanti ai microfoni di Barbara D’Urso – ormai plenipotenziaria signora di Mediaset – ha attaccato uno degli inquilini. Uno dei più discusse e attesi, specie dopo la sua dichiarazione di aver sfondato quota 2000 donne. Parliamo di Simone ...

Real Madrid-Juventus - incredibile retroscena : “Ecco cosa è successo all’intervallo” : Real Madrid-Juventus, emergono nuovi importanti retroscena sulla gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, polemiche incredibili per il rigore concesso alla scadere ai Blancos, nelle ultime ore novità che riguardano lo spogliatoio dei padroni di casa e con protagonisti Cristiano Ronaldo e Bale. Secondo quanto riferisce ‘AS’, il portoghese avrebbe ...

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano solo voci (pesantissime) - ma ora arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

Real Madrid-Juventus - l’accusa shock : “Ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo” : Real Madrid-Juventus, accuse contro Cristiano Ronaldo. Non si placano le polemiche dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco le parole da parte dell’ex arbitro Paolo Casarin come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Le squadre italiane sono state le più penalizzate. Il problema però è generale: c’è una mediocrità arbitrale a livello europeo. Oliver si è dimostrato non all’altezza, restando in ...