abruzzonews.eu

: Eccellenza, Spoltore in finale playoff: successo per 1-0 a Chieti #abruzzonews - NotizieAbruzzo : Eccellenza, Spoltore in finale playoff: successo per 1-0 a Chieti #abruzzonews - Lopinionista : Eccellenza, Spoltore in finale playoff: successo per 1-0 a Chieti #abruzzo #notizie - Centralmente : Eccellenza, il sogno del Chieti finisce contro lo Spoltore. Il Presidente Trevisan lascia... -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La cronaca Il primo colpo lo batte loall'8' con Grassi che dopo una percussione per via centrale dalla distanza lambisce il palo. Al 17' dopo una buona combinazione dei suoi Vera in area ...