È vero che le donne amano i thriller perché hanno fantasie di stupro?

Reddito di cittadinanza - Confindustria : “Rischio spreco - andrebbe anche a chi non è povero. E disincentiva il lavoro” : Il Reddito di cittadinanza non solo costa molto – “30 miliardi di euro o più secondo varie stime, rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S” – ma potrebbe “comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono“. Lo afferma il Centro studi Confindustria in un rapporto sulla misura contro la povertà proposta dai pentastellati. Il ...

MADRI CHE ALLATTANO IN PUBBLICO/ Cosa vogliono davvero i difensori del 'pudore'? : Fa specie il dibattito penoso sul tema dell'allattamento al seno nei luoghi pubblici. Chi esorta alla 'moralità' è il peggiore nemico della vita.

MADRI CHE ALLATTANO IN PUBBLICO/ Cosa vogliono davvero i difensori del "pudore"? : Fa specie il dibattito penoso sul tema dell'allattamento al seno nei luoghi pubblici. Chi esorta alla "moralità" è il peggiore nemico della vita.

Salvini chiama Mattarella : “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” : Salvini chiama Mattarella: “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” “proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il tentativo sarà “partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione […]

'Perché Renzi ha sparato su Di Maio in tv'. Il governo non c'entra - cosa c'è dietro davvero : Matteo Renzi da Fabio Fazio non solo ha attaccato il Movimento 5 stelle ma ha anche tenuto la barra contro i suoi, ex dc ed ex comunisti . 'Le facciano le cose che hanno promesso', ha detto l'ex ...

“Sei davvero tu?” Carlotta Mantovan - prima uscita pubblicato dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dimagrita - stanca e con gli occhi persi - prigioniera di un dolore che sembra impossibile da superare : Il vestito scuro, il viso tirato e le lacrime trattenute a stento davanti ai flash dei fotografi in una piazza del Popolo strapiena. Così ricordiamo Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi nel giorno del funerale. Il loro amore aveva fatto scandalo, diviso e alimentato chiacchiere ingiuste. Ingiuste sì perché Carlotta a Fabrizio, a dispetto degli anni, si amavano davvero. E lei lo ama ancora. A poco più di un mese dal malore che ...

Gli svizzeri pagano davvero così poche imposte? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Addio alla “più bella del mondo”. Choc nel cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...

Giulia De Lellis trasloca a verona : il dettaglio che fa sperare Video : #Giulia De Lellis e #Andrea Damante si sono lasciati. La notizia della loro rottura è stata annunciata dapprima dall'ex corteggiatrice del trono classico di 'Uomini e Donne' [Video] e, successivamente, è stata confermata dal deejay. La bellissima storia d'amore dei 'Damellis' la coppia così soprannominata sui social si sarebbe definitivamente conclusa ma un dettaglio innesca dei sospetti: scopriamone di più. Uomini e Donne news: Giulia va a ...

Ivana Spagna/ "È vero : avverto delle presenze" (Che tempo che fa) : Ivana Spagna continua a essere impegnata con il suo tour: di recente è ritornata a calcare i palcoscenici grazie al singolo Baby don't go. Oggi è ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 23:37:00 GMT)

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di veronica Satti : «Non lo cerchiamo per i soldi. Che imbarazzo» : ROMA - 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti , ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica , ...

Bobby Solo contro veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)