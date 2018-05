È sicuro utilizzare un altro caricatore di portatile sul mio portatile?

chimerarevo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Se sei capitato qui probabilmente ti trovi in una situazione del genere. Ti devo dare, purtroppo, una brutta notizia: la maggior parte delle volte non è possibileundi unPC. Quando parliamo di batterie bisogna sempre stare molto attenti, questo componente infatti non solo è importantissimo ma è anche molto delicato ed un suo malfunzionamento potrebbe provocare non pochi danni al resto del computer. Questo discorso vale ovviamente anche per iled uno scorretto uso di quest’ultimo potrebbe creare danni irreparabili (oltre che pericolosi). Ci sono alcuni motivi che dovrebbero farti pensare bene prima diun“alternativo” in attesa di sostituire quello originale: Requisiti di alimentazione Spinotti e tecnologie proprietarie Caricatori non originali Analizziamoli velocemente uno ad uno. Requisiti di ...