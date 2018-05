E' morta Rebecca | la rugbysta finita in coma dopo placcaggio

Rugby italiano in lutto : morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...

Scontro durante la partita di rugby - è morta la 18enne Rebecca : Non ce l'ha fatta la giovane rugbista Rebecca Braglia, 18 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un fortuito Scontro di gioco. La ragazza è morta questa mattina. ...

Rugby in lutto - è morta la 18enne Rebecca Braglia : ROMA - 'Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti , ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno'. Con queste parole in un post su Facebook, Giuliano Braglia ha ...

Rugby in lutto - è morta Rebecca Braglia : era stata ricoverata dopo un placcaggio : ROMA - Giuliano Braglia ha annunciato la morte della figlia Rebecca , 18enne rugbista dell' Amatori Parma con un post su Facebook: 'Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti , ora gioca ...

Scontro durante una partita di rugby - è morta la 18enne Rebecca : Roma, 2 mag. , askanews, Non ce l'ha fatta la giovane rugbista Rebecca Braglia, 18 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un fortuito Scontro di gioco. La ragazza ...

Cesena - 18enne rugbista morta per un placcaggio/ Deceduta Rebecca Braglia : il cordoglio della società : Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:35:00 GMT)

Scontro durante una partita di rugby - è morta la 18enne Rebecca : Roma, 2 mag. , askanews, - Non ce l'ha fatta la giovane rugbista Rebecca Braglia, 18 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un fortuito Scontro di gioco. La ...

È morta Rebecca Braglia - la rugbista degli Amatori Parma ricoverata per un placcaggio : E' morta all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena Rebecca Braglia, 18enne rugbista degli Amatori Parma, ricoverata in Rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, aveva battuto la nuca e, dopo essere stata soccorsa subito sul campo, era stata trasportata e operata. A dare notizia della morte, la società per cui giocava, con un messaggio su Facebook.Durante lo ...

E’ morta Rebecca Braglia rugbista degli Amatori Parma : Si è spenta in ospedale Rebecca Braglia. La rugbista degli Amatori Parma era ricoverata dopo avere riportato un trauma cranico in

morta Rebecca Braglia - la rugbysta in coma dopo la partita. Il padre : «Ora gioca nel campionato dei cieli» : Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18 anni di Reggio Emilia in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre...

Addio a Rebecca Braglia - è morta la rugbysta di 18 anni finita in coma dopo un placcaggio : Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18 anni di Reggio Emilia in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre giorni ...

Rebecca Braglia è morta - l'addio commosso del papà : "Ora gioca nel campionato dei cieli" : Rebecca Braglia è morta. La rugbista 18enne rimasta vittima di un grave incidente di gioco durante una partita tra il suo Amatori Parma e il...