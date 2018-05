Due vittorie per il Team Servetto Stradalli Alurecycling

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : Lleida in trionfo davanti al suo pubblico! Il Barcelos abdica dopo Due vittorie : Il Lleida è profeta in patria e vince davanti al suo pubblico la prima Coppa Cers della sua storia. Una partita emozionante è andata in scena in Spagna tra i padroni di casa e il Barcelos, reduce da due trionfi consecutivi e smanioso di conquistare un clamoroso tris. L’esperienza superiore dei lusitani ha fatto la differenza nei minuti iniziali, nel corso dei quali il Lleida è andato a sbattere contro Silva e si è visto trafiggere da un ...

Nba - New Orleans : Due vittorie a Portland per iniziare i playoff : Un doppio successo esterno per cominciare i playoff costituisce sempre una sorpresa, a prescindere dai protagonisti in ballo. Ma nel caso dei New Orleans Pelicans lo è ancora di più, perché si parla ...

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e trionfo ad un passo. Emanuele Gaudiano secondo nella prova a tempo : Elizabeth Madden mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEI World Cup 2017-2018, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la Madden, che è ...

Boxe - Mirko Natalizi esplode nelle WSB : il futuro del pugilato italiano? Due vittorie e il sogno Tokyo 2020 : Mirko Natalizi è la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione di Boxe. Il 22enne è davvero salito alla ribalta nell’ultimo mese e sta impressionando per la sua grinta e per la sua caparbietà: i suoi primi due match nelle World Series of Boxing parlano chiaro, ha letteralmente demolito gli avversari con una tecnica sopraffina e una grandissima classe. La giovane età lo rende di diritto uno dei migliori prospetti del nostro ...

Un pareggio e Due vittorie per le squadre della Cedas Avio Brindisi : Ancora una giornata positiva per le formazioni della Cedas Avio Brindisi che conquistano due vittorie ed un pareggio. I due successi sono delle formazioni Allievi e Giovanissimi che battono ...

Beach Volley : in Oman Due vittorie per Andreatta-Abbiati : Oman -Gli azzurri Andreatta-Abbiati , del World Tour in Oman , 1 stella, prosegue l'ottimo momento degli italiani Andreatta-Abbiati, che hanno centrato nella giornata di oggi due belle vittorie. Nel ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - Due vittorie per confermare il primato. La Croazia è obbligata a vincere : Inizia la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 e l’Italia sarà chiamata al doppio impegno contro Olanda (casa) e Romania (trasferta). Due partite che gli azzurri devono cercare di vincere assolutamente per mettere in ghiaccio il primo posto nel girone e soprattutto per fare più punti possibili in ottica seconda fase, visto che conteranno anche i risultati (quelli con le altre due qualificate) ottenuti in questo primo ...