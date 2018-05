Dopo la crisi con Corona | Silvia rompe il silenzio | Belen non è un problema | il mio

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?/ In crisi Dopo l'Isola dei Famosi : la modella conferma : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. La coppia nata all'Isola dei Famosi sta vivendo un momento di crisi e la modella lo conferma su Instagram(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:13:00 GMT)

Paola Di Benedetto su Instagram - le parole su Francesco Monte : crisi Dopo l’Isola? : Paola Di Benedetto su Instagram, in una delle ultime dirette, mentre una esperta truccatrice la preparava per la diretta di Tiki Taka, ha parlato di Francesco Monte. C’è aria di crisi fra i due dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2018? Pare proprio di sì. I ben informati sono pronti a giurare che si siano già lasciati, ma non è ancora detta l’ultima parola. Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la storia d’amore inizia in ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta - Ciacci Dopo la crisi : "Ecco come l'ho superata" (28 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 28 Aprile, con la puntata dedicata al ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi pizzicati di nuovo insieme Dopo la crisi : E' durata il tempo di far uscire la notizia sui giornali, la crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. L'ex re dei paparazzi e la cantante del duo "Le Donatella", infatti, sono stati pizzicati...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo insieme Dopo le voci di crisi per Federica Pellegrini : MILANO ? Qualche giorno fa, come riportato da Leggo.it si era parlato di una piccola crisi fra Filippo Magnini e Giorgia Palmas per via dell?ingombrante presenza dell?ex del...

Ciacci travolto dalle polemiche a Ballando con le stelle - ecco la decisione Dopo la crisi : Giovanni Ciacci abbandona "Ballando con le stelle" per le troppe polemiche sulle sue performance "same sex dance" con Raimondo Todaro ? Nemmeno per sogno. dopo aver lanciato il sasso ed essere stato ...

Sanzioni - diplomatici espulsi e crisi siriana : tra Usa e Russia rapporti mai così tesi nel Dopoguerra : Rusal PLC, uno dei maggiori produttori di alluminio nel mondo, con una quota di produzione pari al 7% di quella globale.

Dopo le voci di crisi - la Hunziker fa una dedica romantica al marito : "Ti amo" : Sono giorni che non si parla d'altro che della presunta 'aria di crisi' tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Il settimanale Nuovo , infatti, aveva lanciato un'indiscrezione secondo la ...

Monserrato - crisi al Comune : Locci "fugge" Dopo una riunione ristretta : A Monserrato la crisi politica è alla luce del sole Il sindaco Tomaso Locci, dopo le dimissioni di Pasqua, continua a cercare una nuova quadra per provare a evitare il 'liberi tutti' dopo poco più di ...

Blake Lively e Ryan Reynolds : più uniti che mai alla prima uscita pubblica Dopo le voci sulla crisi : dopo Channig Tatum e Jenna Dewan, non saremmo sopravvissuti a un’altra separazione di una coppia inossidabile di Hollywood, ma per fortuna Ryan Reynolds e Blake Lively sono ancora affiatatissimi! E a dimostrarlo ci sono anche le prove fotografiche, quelle scattate alla première del film “A Quiet Place”, che mostrano i due attori tutti sorrisi e super affettuosi mentre camminano insieme sul red carpet. Embed from Getty ...

Esclusi dalla ripresa - dubbiosi sul futuro. Ecco gli italiani dieci anni Dopo la crisi : La ripresa c’è, ma non sembra toccare me. È questa la percezione più diffusa fra le famiglie italiane che, negli ultimi anni, paiono in parte aver assorbito le difficoltà patite con l’avvio della crisi di 10 anni fa. Non sono uscite ancora (tutte) dal tunnel nel quale sono entrate dal 2008: alcune (poche) hanno visto migliorare le proprie disponibi...

Corinne Clery - scherzo Iene/ Angelo Costabile si “vendica” Dopo la crisi passeggera? : Corinne Clery, scherzo Iene: Angelo Costabile si “vendica” dopo la crisi passeggera? Le ultime notizie sull'attrice francese, che potrebbe essere protagonista di un servizio del programma(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Chicca e Giovanni crisi - la Rocco Dopo le lacrime a Verissimo : “Cuore pieno d’amore” : Chicca e Giovanni crisi, la Rocco torna a parlare dopo il pianto a Verissimo: “Cuore pieno d’amore” Chicca e Giovanni del Grande Fratello stanno vivendo un periodo sentimentale molto difficile e delicato. A confessarlo è stata la stessa Francesca Rocco, ospite ieri a Verissimo. Innanzi a Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi, la Rocco dopo le lacrime a Verissimo: ...

Dopo la crisi - Sicilia poverissima L'Isola non corre - futuro in salita : "A dimostrazione della debolezza dell'economia Siciliana " ribadisce la Corte dei conti - tuttavia le stime Istat per il 2016 al momento rilevano una nuova battuta d'arresto , - 0,1%, , in ...