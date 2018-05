Dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato | “Ho perso molti posti di lavoro”

Belen Rodriguez e Corona - le foto dell?incontro Dopo 5 anni di lontananza : «A lui non rinuncio - gli voglio un gran bene» : Si è molto parlato nelle scorse settimane dell?incontro a Milano fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere. Gli ex si sono incrociati ?per caso?...

Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco Dopo 18 anni : le sue parole : La Prova del Cuoco, Antonella Clerici lascia la conduzione dopo 18 anni: “Grazie per l’affetto. Mi mancherete” Antonella Clerici commenta così l’addio ufficiale a La Prova del Cuoco: “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non […] L'articolo Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco dopo ...

Fabio Bardelloni - morto a 17 anni all'isola d'Elba : l'incidente Dopo aver salutato la fidanzatina : Era appena andato a trovare la fidanzatina e stava tornando a casa con il suo scooter quando ha perso il controllo ed è finito in un fosso. Fabio Bardelloni è morto in ospedale a 17...

Serie B - clamorosa decisione : cambiamento epocale in arrivo Dopo tanti anni : La Serie B cambia. Le trasformazioni del campionato cadetto sono tante in ottica della prossima stagione calcistica e la sensazione è che quella che si presenterà ai nastri di partenza ad agosto sarà una Serie B completamente differente rispetto al passato. Una della prime differenze, di cui vi avevamo già parlato il 18 aprile (leggi qui), è rappresentata dalla situazione tv. La Serie B è un prodotto che attira molto le piattaforme televisive e ...

Ferrara - Dopo 16 anni scopre che il voto di laurea è sbagliato : denuncia l'Università : La laurea di solito è un momento di gioia e di grandi soddisfazioni tanto da diventare per molti uno dei giorni più belli della propria vita. Non è così però se si concludono gli studi con un voto ...

Disponibile GIMP 2.10 Dopo 6 anni di sviluppo : Download GIMP 2.10: Rinasce dopo anni di stallo la migliore alternativa gratuita a Photoshop per modificare foto ed immagini in modo professionale senza spendere un centesimo Download ultima versione GIMP 2.10 dopo ben sei anni di sviluppo viene rilasciato GIMP 2.10, la nuova versione del foto editor alternativo e gratuito a Photoshop che subisce un […]

Malata di tumore - licenziata Dopo 33 anni di lavoro Video : La notizia giunge, emblematicamente, proprio nella giornata del 1° maggio, #festa dei lavoratori: una donna è stata licenziata dopo 33 anni di lavoro perché Malata di tumore. E’ accaduto a Milano, dove una ausiliaria socio-assistenziale di 53 anni è stata allontanata dal suo lavoro svolto presso la struttura del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, un’istituzione religiosa che si occupa di assistenza agli anziani, che ha ritenuto di non ...

“Gay e felice”. L’attore si confessa da Silvia Toffanin. Il suo coming out fece scalpore e - Dopo tanti anni - l’eco non si è ancora spenta. A Verissimo parla con il cuore in mano : “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori.Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante” ha detto a proposito della scena attoriale americana, in base alla sua esperienza. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere di Verissimo quella di Rupert Everett che davanti a Silvia Toffanin non ha avuto peli sulla ...

Ciclismo - il Giro ritrova Froome Dopo 8 anni. L'Italia punta su Aru : E' una cosa che suscita molto piacere, ciclisti provenienti da 45 Paesi attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno così nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato ...

Opinionisti e allenatori : ecco cosa fanno quei finalisti 34 anni Dopo : Quel che sappiamo dei giocatori della Roma del 1984 è che, per sempre, rimarranno una compagnia di eroi mancati. A tenerli uniti in ogni tempo sarà il ricordo di un destino comune, e spietato; come ...

Senna - 24 anni Dopo il mito continua ancora : Oppure negli specchietti delll'asso inglese campione del mondo che tira fuori un giro alla morte per strappare la pole position, con decimi agli avversari. Una pietra di paragone, un masso da portare ...

Ravenna - ragazza di 17 anni in coma Dopo la partita di rugby - il papà : 'Pregate per Rebecca' : 'Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca'. Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in ...

40 anni Dopo - Pirelli ricrea la P Lunga : Nel 1978 Pirelli ebbe l’intuizione di illustrare la campagna pubblicitaria “Pneumatici con la P maiuscola” con uno scenografico scatto per realizzare la P Lunga – la P con l’occhiello alLungato – realizzato posizionando sulla pista di un aeroporto circa 140 automobili di diverse marche, a testimonianza dell’ampiezza della gamma dei propri pneumatici. Esattamente 40 anni […] L'articolo 40 anni dopo, Pirelli ricrea la P Lunga sembra essere ...