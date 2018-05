Dollaro in rialzo guarda alla Fed

Euro a $1 - 23 : trend settimanale più debole da giugno 2017 - Dollaro su con rialzo tassi Treasuries : Euro sotto pressione, si appresta a chiudere la settimana di guadagni più debole degli ultimi dieci mesi, ovvero dal giugno del 2017 , in vista della riunione della Bce attesa per la prossima settimana.

Dollaro e Bitcoin in rialzo da metà febbraio : L'ottimismo sulla salute dell'economia Usa è forte anche se non mancano i commenti ribassisti. Numeri alla mano il Dollaro ha guadagnato in media il 2,3% nella seconda metà del mese di febbraio a ...

Forex : Dollaro in rialzo con assist tassi Treasuries e in vista minute Fed - euro oscilla sopra $1 - 23 : Sul Forex, occhio al rialzo del Dollaro, con il Dollar Index che continua a salire, attestandosi a 89,805, valore in rialzo dell'1,8% rispetto al minimo in tre anni testato venerdì scorso, a 88,251 ...