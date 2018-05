Documento dei renziani | niente conte nella Direzione Nazionale del Pd | bisogna riflettere

Il Documento dei renziani per evitare la conta in Direzione : Niente "conte interne" alla Direzione di domani: lo "stallo" politico è "frutto dell'irresponsabilità" di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia "a un governo guidato da Salvini o Di Maio". Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della Direzione del Pd. Al momento sarebbero state raccolte le ...

Pd - numeri in bilico in direzione. Il Documento dei cento renziani 'No alla conta' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

Pd - il Documento dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

La voce della Politica Documento unico dei sindacati Cgil Cisl Uil sulla sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...

Se il Documento sul Sinodo dei giovani è stato taroccato : Il documento sul Sinodo dei giovani previsto per il prossimo ottobre sarebbe stato in qualche modo orientato per non uscire dagli argini liturgici e teologici previsti dalla "Chiesa in uscita" di papa Bergoglio.La consultazione che ha preceduto la stesura del testo avrebbe subito una serie di censure tematiche e favorito, invece, le questioni care alla cosiddetta "Chiesa di Francesco". Un argomento in particolare, nonostante le pressioni di ...

TRANSGENDER/ Il Documento dei sacerdoti inglesi : non si risolve con un interventi chirurgico : Un documento sottoscritto da circa 500 sacerdoti cattolici inglesi sulla problematica del cambio del sesso: sbagliato affrontarlo solo dal punto di vista chirurgico(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:03:00 GMT)