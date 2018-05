DNS 1 1 1 1 e 1 0 0 1 | veloci e facili da impostare

chimerarevo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) DNS è un termine davvero comune in rete e permette di migliorare notevolmente la navigazione caricando i siti web in maniera nettamente più veloce. Se fino a ieri i più utilizzati erano quelli di Google, una vera rivoluzione sta avanzando. CloudFlare ha infatti lanciato i suoi nuovi indirizzi DNS, promettendo, secondo i primi test di sbaragliare la concorrenza. Sembra infatti che questi siano nettamente piùrispetto ai concorrenti e abbiano un occhio di riguardo verso la privacy degli utenti. Se volete scoprire insieme a noi come funzionano e comei nuovi DNS di CloudFlare non vi resta che rimanere in nostra compagnia per qualche minuto e leggere tutto d’un fiato questo articolo. Anche siete alle prime armi e sapete a malapena di cosa stiamo parlando non vi preoccupate, nei prossimi paragrafi vi spiegheremo tutto nel dettaglio. Cos’è un DNS DNS è ...