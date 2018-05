Disoccupazione | quando si può rifiutare un' offerta di lavoro?

Disoccupazione - Nord e Sud sono due Italie diverse quando si parla di lavoro : di Vittorio Daniele* Nell’ultimo ventennio, il mercato del lavoro italiano è stato oggetto di una serie di riforme che lo hanno radicalmente trasformato. Dal Pacchetto Treu (L. 196/97) alla Legge Biagi (2003), fino ad arrivare al Jobs act (2015), il quadro di norme sul lavoro è divenuto via via più flessibile. Quanto siano profonde le trasformazioni del lavoro lo dimostra, per esempio, la crescita dell’occupazione a termine, la cui quota in ...