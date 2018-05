Disabile di 28 anni derubata della pensione e picchiata dalla madre e dal fratello

Schiaffi - pizzichi - insulti : il prof maltrattava l'alunna Disabile di 9 anni. Arrestato a Potenza : Ha picchiato "quotidianamente" un'alunna disabile di nove anni a lui affidata: su decisione del gip di Potenza, un insegnante di sostegno è stato Arrestato e posto ai domiciliari. Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza, hanno inoltre permesso di accertare che l'insegnante, quando sostituiva le maestre di ruolo, prendeva a Schiaffi anche altri alunni e infliggeva loro punizioni per evitare che ...

Potenza - picchiava “quotidianamente” alunna Disabile di 9 anni : arrestato insegnante di sostegno : picchiava “quotidianamente” la bambina disabile di nove anni che le era stata affidata e prendeva a schiaffi gli altri alunni, ‘colpevoli’ di aver scoperto la foto pornografiche che teneva sul suo pc. Per questi motivi è stato arrestato lunedì mattina un insegnante di sostegno di una scuola elementare di Potenza, accusato del reato aggravato e continuato di maltrattamenti verso fanciulli. L’uomo, che si trova ai ...

Da dieci anni una mamma Disabile non può entrare nella sua casa popolare : "Manca l'ascensore" : Angela ha 67 anni e vive in una casa popolare nel rione Sant'Elia a Brindisi. Costretta su una sedia a rotelle a causa del diabete, accompagnato da una lunga serie di complicazioni (aneurisma, trombosi, cardiopatia e altro...

Violenza su Disabile - 7 anni a giovane : 21.29 Avevano stuprato in gruppo in più occasioni una loro amica con problemi psicologici e lievemente disabile e poi, per due volte, avevano filmato le violenze per poi condividere i video sulla loro chat. Sette anni di carcere per un 20enne di Milano,mentre per i suoi complici,sette giovani under 18 all'epoca dei fatti, la procura dei minori ha da poco chiuso le indagini. Violenza sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale ...

“L’ ha ammazzata!”. Poi gira l’arma verso se stesso. Una tragedia assurda che ha per protagonista un uomo di 73 anni e la figlia Disabile. Il motivo alla base : un vergogna per il Paese : Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con una pistola e poi si è sparato alla testa e ora versa in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Mendola, nel Forlivese, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola e il personale del 118. Una tragedia assurda che pare affondi le sue radici nelle difficoltà economiche della famiglia. Si chiamava ...

Pachino - abusava da 4 anni di una minorenne Disabile : arrestato : Aveva soltanto 12 anni, Giada , il nome è di fantasia, , quando l'oggi il 67enne Giombattista Lombardo - funzionario comunale presso l'Anagrafe canina di Pachino, nel Siracusano, gestore di una ...