Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Malagò a Sportitalia | «Preoccupato? Non si può rischiare»

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv serie A - largo all’ipotesi di un terzo bando : L'esito del ricorso di Sky dirà qualcosa in più sulla partita per i Diritti. Tra le ipotesi il canale della Lega - con o senza Mediapro - e un terzo bando. L'articolo Diritti Tv serie A, largo all’ipotesi di un terzo bando è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annullata assemblea club 3/5 - discussione slitta al 7 Maggio : L’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 Maggio 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16.00 in seconda convocazione (C.U. 219 del 27 aprile 2018), è annullata per accorpamento dell’unico punto all’ordine del giorno (“Licenza dei Diritti audiovisivi per le dirette a paga...

La Serie A e i Diritti televisivi : le parole di Tebas - Sky e la Gazzetta : Il commento che Sky ha dedicato ieri a Javier Tebas e alla sua intervista su queste colonne merita qualche puntualizzazione. La polemica è il sale del giornalismo, la malizia gratuita va respinta al ...

Diritti tv - Sky replica a Tebas : "La Serie A vale come la Liga che ha Messi e Ronaldo" : Il network risponde al dirigente spagnolo: "Negli ultimi 15 anni abbiamo versato nelle casse dei club oltre 7 miliardi di euro e investito per far crescere la bellezza del prodotto"

Diritti TV - Sky : 'Tebas - la verità è un'altra. Nessuno crede alla Serie A come noi' : Questo, nonostante ci giochino i due calciatori più forti e popolari nel mondo, Messi e Ronaldo. Non dice che a Sky e agli altri broadcaster non è stata data finora l'opportunità di concorrere, di ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Garanzie quando il bando sarà sbloccato» : MediaPro ha «certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre», e «fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre» dei Diritti tv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. È quanto afferma una nota della società spagnola ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti tv - con Coppa Italia e Supercoppa la Serie A può arrivare a 1 - 5 miliardi : Pronta a partire l'asta per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa: la Serie A così può raggiungere gli 1,5 miliardi di euro L'articolo Diritti tv, con Coppa Italia e SuperCoppa la Serie A può arrivare a 1,5 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.