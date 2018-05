Direzione Pd | i renziani rischiano | «No alle conte» Online i nomi dei favorevoli a

Pd - renziani : niente conte in Direzione. Ira di Franceschini e Martina | : In vista della riunione dei Dem del 3 maggio, una bozza ribadisce la linea dell'ex segretario: "Sì confronto con M5s ma niente fiducia a un governo Salvini o Di Maio". Minoranze chiederanno voto su ...

I renziani : “Niente conte in Direzione”. Polemica sul sito che elenca i favorevoli a governo con M5S : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

PD - DOCUMENTO RENZIANI “NO CONTE IN Direzione NAZIONALE”/ Scontro Renzi-minoranza : “stallo colpa M5s-Salvini” : Renzi, caos Pd verso la DIREZIONE Nazionale di domani: DOCUMENTO RENZIANI chiede di non fare CONTE e di riscrivere le regole con tutti. Franceschini, Martina e Gentiloni cosa diranno?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

Renzi - caos Pd verso la Direzione Nazionale/ Franceschini e Gentiloni contro renziani : chi ha la maggioranza? : Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai Renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:25:00 GMT)

