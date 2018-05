Direzione Pd | è guerra di numeri Scontro su lista di pro-M5S

Pd - guerra dei numeri in Direzione . Il documento dei cento parlamentari renziani 'Niente conte' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

Renzi c'è - si fa intervistare dal Corsera - scrive una enews e 'brucia' la Direzione Dem : da oggi 'guerra' nel partito : Aveva detto che se ne andava a sciare e che comunque oggi in direzione non sarebbe venuto. Chiunque della stampa lo abbia sentito dopo la sconfitta elettorale, si è visto rispondere: "Non esisto, occupatevi degli altri partiti...". E invece Matteo Renzi, pur dimissionario dalla segreteria Pd e comunque assente dalla direzione nazionale di oggi, c'è, eccome. Si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E poi scrive ...