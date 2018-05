DIG Awards 2018 | Sacha Biazzo e Fanpage it finalisti per la migliore inchiesta con Bloody

DIG Awards 2018 : “Video sempre più centrale nel racconto di conflitti - soprusi - pezzi di realtà sconosciuti” : È tempo di giornalismo d’inchiesta: tornano i Dig Awards, i premi internazionali dedicati a inchieste e reportage video da tutto il mondo. “Celebriamo il giornalismo d’inchiesta video e reportage in mille forme, raccogliendo lavori prodotti in tutta Europa e non solo”, racconta a ilfattoquotidiano.it Matteo Scanni, presidente dell’associazione Dig. Le iscrizioni ai Dig Awards 2018 si sono chiuse in questi giorni, e i vincitori verranno ...