Difesa | Sipri | in 2017 spese militari mondiali a 1 739 mld dlr +1 | 1% 2

Difesa : Sipri - in 2017 spese militari mondiali a 1.739 mld dlr (+1 - 1%) : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Le spese militari a livello mondiale hanno toccato 1.739 miliardi di dollari nel 2017, in crescita dell’1,1% rispetto al 2016: rappresentano il 2,2% del pil mondiale, ossia 230 dollari per persone. Le spese militari della Cina sono ancora aumentate proseguendo il trend degli ultimi due decenni mentre quelle della Russia hanno registrato un calo per la prima volta dal 1998. Negli Usa, che continua a ...