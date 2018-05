Dialogo PD-M5S Martina fa oscurare il sito che dà i nomi dei favorevoli e contrari

Dialogo M5s-Pd - online lista dei favorevoli e dei contrari in direzione dem : è polemica : Una pagina online mette insieme le liste dei favorevoli, dei contrari e di coloro che non si sono ancora espressi sull'apertura di un Dialogo dal Pd al M5s. Nel sito si leggono i nomi di chi ha già reso pubblica la sua opinione in vista del voto in direzione di domani. L'accusa: "Fa molto lista di proscrizione, andrebbe chiuso".Continua a leggere

Governo - Salvini : Pronto a Dialogo con M5s. Di Maio : Subito al voto - : Il leader della Lega ribadisce la necessità di formare un esecutivo "che duri cinque anni per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader pentastellato: "Nessuna alleanza possibile ...

Governo - Salvini chiede il preincarico/ “Voglio mandare a casa la sinistra ovunque - Dialogo solo con il M5S” : Salvini boccia Di Maio: "chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:21:00 GMT)

Governo - il Pd diviso e al bivio aspetta le parole di Renzi. Chiamparino : “Dialogo con M5s? Più probabile appoggio esterno” : Il leader politico uscito a brandelli dal voto del 4 marzo, è anche quello da cui tutti stasera aspettano lo sblocco dello stallo politico. Matteo Renzi, ex segretario formalmente dimissionario e mai uscito di scena, ha scelto di anticipare la direzione Pd e di farsi intervistare da Fabio Fazio su Rai1 a Che tempo che fa. Lui che, seppur nell’ombra, ha continuato in questi giorni a tenere compatti i suoi sulla linea dell’opposizione ...

Governo - Gozi (Pd) : “Dialogo con M5s? Impossibile. Antiberlusconismo ha fatto male al Paese e alla sinistra” : “Dialogo tra Pd e M5s? Sono contrario soprattutto sulla scelta di fondo, perché io non ritengo possibile un accordo di Governo solido, affidabile per l’Italia, con i 5 Stelle. Usciamo dai tatticismi e dalle buone maniere, che non servono a nulla in questa fase politica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal sottosegretario Pd Sandro Gozi. “Si decide di avviare un dialogo se c’è la forte volontà di trovare un ...

Pd - prove di Dialogo con il M5s : il 3 maggio direzione al voto - muro renziani : La pausa forzata, imposta anche dal ponte del Primo maggio, non servirà a chiarire la situazione tra i partiti che iniziano a fare i conti con la possibilità di tornare presto alle urne. Il 3 maggio ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Dialogo con M5s? Solo se si parte dai 100 punti del nostro programma” : “Accordo coi 5 Stelle? Innanzitutto, loro devono parlare Solo con noi se vogliono dialogare su un progetto riformista. In secondo luogo, abbiamo consegnato virtualmente al presidente Fico i 100 punti del nostro programma. È bene che il M5s capisca che, se vuole parlare con noi, da quel programma si deve partire”. Sono le “condizioni” espresse da Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, nel corso della trasmissione ...

Governo - il segretario Pd Martina : “Se via libera della direzione a Dialogo con M5s - poi referendum tra iscritti” : “Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione”. Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all’ipotesi del referendum tra gli iscritti intervenendo a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. L'articolo Governo, il segretario Pd Martina: ...

Governo - De Luca : “Sì a Dialogo Pd-M5s - ma no a leader politici premier. I 5 Stelle ammettano nostra onorabilità” : “Governo Pd-M5s? Non ho la sensazione che stiamo alla vigilia di un matrimonio di questo tipo, ma sono favorevole a un dialogo Pd-M5s. Credo che non ci debbano essere posizioni di chiusura pregiudiziale, ma non possiamo prendere in giro gli italiani. Ci vuole una operazione verità”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Ci deve essere un ...

[L'intervista] "Dietro il Dialogo tra M5S e alcuni del Pd c'è un piano segreto e trasversale per un Gentiloni Bis" : "Martina è andato alle consultazioni e ha fatto un'apertura non si capisce sulla base di cosa e per conto di chi. Perché il mandato della direzione era chiaro, e diceva: opposizione". Michele Anzaldi, ...

Governo - cautela di Pd e M5s dopo l'avvio del Dialogo : Per il segretario reggente dei dem, martina, la strada di un accordo è stretta ma va verificata. Grande attesa per la direzione della prossima settimana -

Salvini : «Non lascerò Berlusconi. Zero possibilità di alleanza Pd-M5S. Nessun Dialogo con il Pd» : A settecento chilometri da Roma, nel Friuli Venezia Giulia che domenica potrebbe portare un leghista al governo della Regione, il dialogo tra M5S e Pd emana solo una flebile eco. I big del...

