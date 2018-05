Di Maio | Salvini si è piegato per soldi e poltrone La replica | Ti

Salvini prima minaccia querele e poi : «Mi siedo al tavolo con Di Maio»| : Il responsabile del Carroccio questa mattina in visita a Genova e nel pomeriggio a Camogli (

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini : «La Lega nega il voto per guai finanziari». La risposta : «Saranno querele» : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Di Maio : "Con Salvini la misura è colma" : 20.10 "In questi 50 giorni i bugiardi Renzi e Berlusconi si sono sempre sentiti, ma la verità è che anche Salvini e Renzi si sentivano. Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito". Così Di Maio, capo politico M5S, a 'Porta a Porta'. "Salvini lo dica", insiste Di Maio aggiungendo che con il leader della Lega "la misura è colma". Salvini non vuole andare al voto perché "non ha soldi", ribadisce. "Ho il ...

