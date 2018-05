Di Maio | «Salvini piegato a Berlusconi»

Governo : Di Maio - mai con Berlusconi - Salvini piegato per poltrone : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Non è possibile nessun Governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”. Così Luigi Di Maio in un tweet con cui rilancia un vecchio post di Salvini -datato luglio 2012- in cui il leader della Lega rifiutava l’ipotesi di alleanza con il leader di Fi. L'articolo Governo: Di Maio, mai con ...

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora : si è piegato a Berlusconi - torniamo al voto : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Luigi Di Maio su twitter attacca il leader della Lega : "Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone" : "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così su twitter Luigi Di Maio che posta una schermata di un post Facebook di Matteo Salvini risalente al 16 luglio 2012, in cui il leader del Carroccio scriveva: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a ...

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude : «Torniamo al voto» : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Salvini vuole pre-incarico - Di Maio le urne. In attesa del Colle : Roma, 2 mag. , askanews, Nessun governo istituzionale, il segretario della Lega Matteo Salvini, reduce dalla vittoria del Carroccio in Friuli Venezia Giulia, insiste nel chiedere il preincarico e ...

Pd - il documento dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il grave errore. Roberto D'Alimonte : 'Se si vota così - loro non vincono e l'Italia...' : Se il Movimento 5 Stelle non accetterà l'offerta della Lega , governo politico o 'governo breve' per rifare la legge elettorale, il rischio concreto è che si torni a votare molto presto, probabilmente ...

A Renzi la coppa dell'incoerenza Di Maio è sempre più ammaccato Salvini in 2 mesi più popolare : Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio. Matteo Renzi. Matteo Salvini. Un elenco alfabetico che non coincide con la classifica di popolarità dei quattro leader politici, la sfida tra i quali ha infiammato i due mesi di stallo trascorsi dopo il voto del 4 marzo scorso Segui su affaritaliani.it

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Governo - Salvini al M5s : "Chiederò preincarico"/ Affondo su Di Maio : “Ha aperto due forni e 18 panetterie...” : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:00:00 GMT)

