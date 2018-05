Di Maio | Salvini ha cambiato idea su Berlusconi per le poltrone

Salvini riapre il forno di governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Salvini : "Governo è un parto : accordo con M5s o voto"/ Di Maio : "Piegato a Berlusconi" : l'analisi di Giorgetti : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

Di Maio : Salvini piegato a Cav - ora voto : 13.20 "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Lo scrive su twitter il leader del M5S, Di Maio. Di Maio ha postato una dichiarazione del leader del Carroccio del 2012 in cui Salvini diceva "nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi".

Governo - Salvini : “Disponibile a parlare con Di Maio per riforme”. Lui : “No se c’è Berlusconi - si torni subito al voto” : Matteo Salvini insiste per far partire un Governo e sedersi al tavolo con i 5 stelle per parlare di riforme. Luigi Di Maio ribadisce il veto su Silvio Berlusconi e attacca: “Non è possibile nessun Governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”, ha scritto su Twitter postando una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui ...

Salvini : unico governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo

