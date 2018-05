Di Maio | “Renzi sabotatore | col PD finisce qui” La chiusura del leader dei 5 Stelle

ilsussidiario

: Di Maio: 'Salvini si è piegato a Berlusconi solo per le poltrone, si torni subito al voto' - fanpage : Di Maio: 'Salvini si è piegato a Berlusconi solo per le poltrone, si torni subito al voto' - M5S_Baroni : #portaaporta uno strepitoso Luigi Di Maio sta spiegando agli italiani tutti i giochini e i ricatti incrociati di qu… - AnnalisaChirico : L’intervista di Matteo Renzi su Rai1 segna un tornante: 1 Di Maio può scordarsi Palazzo Chigi 2 Il Pd, senza Renzi,… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Pd, caos in vista della Direzione: bufera su senzadime.it. Online nomi e cognomi di favorevoli e contrari all'accordo con il M5s per la formazione del Governo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 23:27:00 GMT)