Di Maio | attacchi e veleni su Salvini  «La Lega nega il voto per guai finanziari» Caos

Orban - Salvini - Di Maio : tre diversi attacchi alla democrazia ai quali ci dobbiamo opporre : I risultati delle elezioni in Ungheria, con la netta affermazione di Orban, ci mettono di fronte alla crisinon solo del progressismo (i socialisti fermi all'11% fotografano una difficoltà dei partiti progressisti europei che deve farci inquadrare anche il risultato del Pd in un'ottica più ampia), ma della democrazia liberale.Il voto ungherese fotografa bene il periodo di grande smarrimento e stravolgimento in cui si trova a ...