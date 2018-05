Governo - Di Maio attacca Salvini : "Si è piegato per le poltrone" Il leghista : "No a governi di tutti" : Mentre il Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico e ribadisce il suo no a "un governicchio" di tutti, il leader dei Cinque Stelle lo gela: "Mai con Berlusconi" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio su twitter attacca il leader della Lega : "Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone" : "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così su twitter Luigi Di Maio che posta una schermata di un post Facebook di Matteo Salvini risalente al 16 luglio 2012, in cui il leader del Carroccio scriveva: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a ...

Beppe Grillo difende Di Maio e attacca Forza Italia e Pd : 'Parassiti' : Il momento è delicato e Beppe Grillo lo ha capito: da una parte Luigi Di Maio che non riuscirebbe a fare un governo nemmeno con se stesso e continua a prendere scoppole elettorali, dall'altra Roberto ...

Berlusconi attacca Di Maio e il M5s : "Sono un pericolo. La gente si sente come gli ebrei con Hitler" : Nuovo attacco di Silvio Berlusconi al M5s. "Davanti ai cinquestelle la gente si sente come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler'', ha detto durante una iniziativa elettorale in Friuli ...

Franceschini apre a Di Maio : "Il Pd si confronti con il M5s" E attacca la chiusura dei renziani : Dario Franceschini apre al confronto con M5s per la formazione di un governo: "Non si può rispondere con un semplice 'no' quando il Pd incontrerà l''esploratore' Fico. Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

M5s sotto accusa - "programma cambiato su sito dopo Elezioni"/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio : M5s sotto accusa: scoop Foglio, 'programma cambiato sul sito dopo le Elezioni'. Caos Di Maio, espulsa la Consigliera di Roma Cristina Grancio.

Governo - Di Maio attacca Salvini e minaccia : 'Pronto a chiudere' : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il il 22 si vince il Governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

'Ci porteranno ad un disastro economico' : Berlusconi attacca Salvini e Di Maio Video : Una vera e propria bomba sulla coalizione del centrodestra, a poche ore dalla seconda consultazione al Quirinale [Video] per la formazione di un nuovo governo: a scagliarla un audio 'rubato' che circola in rete e sui social network da qualche ora. Protagonista #Silvio Berlusconi, che ha espresso parole di grande critica nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante una cena elettorale in Molise, dove si terranno alla fine del mese le ...

Di Battista attacca Berlusconi e Salvini/ Di Maio spiazzato : Rotondi (Forza Italia) - "in privato ne parla bene" : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Le parole dell’ex deputato pentastellato a Perugia, non sono piaciute al Movimento(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:16:00 GMT)

Matteo Salvini attacca : 'Governiamo anche da soli' : Di Maio rischia isolamento Video : Le formazioni politiche sono ormai pronte a un nuovo giro di consultazioni, il centrodestra come noto salira' al colle unito, Luigi #Di Maio invece continua nella sua politica ostruzionistica nei confronti di Silvio Berlusconi. Ma le cose, in un periodo convulso e di incertezze mutano in fretta, e Di Maio potrebbe finire per pagare l’inesperienza nell’arte del compromesso, una componente fondamentale in politica, specialmente a livello ...