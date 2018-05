Di Maio a Porta a Porta risponde a Renzi a Che Tempo Che Fa | le consultazioni si fanno in

Fico - Governo M5s-Pd : "Dialogo avviato"/ Consultazioni - Salvini a Di Maio : "Non chiudo la porta" : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:41:00 GMT)

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Dialogo M5s-Pd - Salvini 'è una telenovela - ma non chiudo la porta a Di Maio' : ROMA - 'Il possibile Dialogo tra Renzi e Di Maio è una telenovela' e potrebbe portare a 'un governo irrispettoso per gli italiani'. Matteo Salvini ha commentato così la prospettiva di un'alleanza di ...

Consultazioni - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di Maio : “O intesa o nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...

Di Maio chiude la porta a Salvini? "Settimana decisiva" : Luigi Di Maio è intervenuto oggi sul Blog delle Stelle con un lungo post, pubblicato alle 19:15, quindi poco meno di due ore dopo che il suo compagno di partito Roberto Fico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo per cercare una maggioranza tra MoVimento 5 Stelle e PD. Il leader dei pentastellati ha parlato a lungo delle trattative con la Lega e sembrerebbe intenzionato a chiudere la porta a Matteo Salvini, anche ...

Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» : Parlando coi giornalisti al Salone del Mobile, ha fatto intendere che punta molto su una eventuale alleanza fra M5S e Lega The post Di Maio dice che con la Lega si possono fare «cose molto importanti» appeared first on Il Post.

Meloni : 'Di Maio arriva secondo e vuole portar via il pallone' : "A Di Maio rispondo che se lui volesse fare il governo lo faremmo domani mattina, ma lui è arrivato secondo e vuole fare la guida del governo, dice non ho vinto io e porto via il pallone". A dirlo è ...

"Di Maio non può fare il premier. Matteo? L'arroganza porta male" : Roma - Renato Brunetta, si è aperta una nuova stagione politica, non facilissima per il centrodestra e Forza Italia 'Sono reduce da Vinitaly, ho visto passare il mondo. Ho incontrato deputati e senatori del centrodestra e del Pd. Il clima è assolutamente cordiale e costruttivo. Ma la cosa più importante è che tanta gente mi ha fermato per strada per dirmi che ...

Di Maio - così Lega porta a voto : ANSA, - ROMA, 12 APR - "La Lega deve prendersi sue responsabilità perché sta dicendo che o che vuole fare un governissimo che non ci vede assolutamente d'accordo o che vuole tornare al voto, ipotesi ...

Di Maio a Porta a Porta : "Passi avanti verso un accordo di Governo" : "Ci son dei passi avanti nella formazione del governo che voglio manifestare a Mattarella". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. Il capo politico del Movimento 5...

Una telefonata riporta la pace tra Salvini e Di Maio : 'Il Parlamento sia subito operativo' : Torna il sereno nei rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al di là delle schermaglie dialettiche, infatti, l'asse tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle, nato sull'elezione dei presidenti delle ...