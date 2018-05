: 'Lei vuole fare la riforma della Chiesa?' @antoniospadaro Francesco : 'No'. 'Voglio solo mettere Cristo sempre più… - FFornosj : 'Lei vuole fare la riforma della Chiesa?' @antoniospadaro Francesco : 'No'. 'Voglio solo mettere Cristo sempre più… - NotizieIN : Di Francesco: 'Voglio qualcosa di più' - CybFeed : #News #Di Francesco: 'Voglio qualcosa di più' -

"I ragazzi hanno fattodi straordinario, hanno avuto una grande reazione. Sono un po' arrabbiato perché io l'avevo detto che potevamo fare 4 gol al Liverpool e i giocatori dovevano crederci di più". Parole di Eusebio Di, deluso ma non abbattuto dopo la rimonta solo sfiorata. "Possiamo competere in questa dimensione -prosegue il tecnico giallorosso-.E' stato un cammino di grande crescita. Io non mi accontento,ancoradi più".(Di mercoledì 2 maggio 2018)