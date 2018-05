Deulofeu | ' Non torno al Barcellona'

itasportpress

: Watford, Deulofeu sul suo futuro: 'Non penso di tornare al Barcellona' - milansette : Watford, Deulofeu sul suo futuro: 'Non penso di tornare al Barcellona' - milanlivestream : Watford, Deulofeu sul suo futuro: 'Non penso di tornare al Barcellona' | Milan News -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Non voglio più guardare indietro, devo guardare avanti, sapevo che sarebbe stato difficile perché il Barca è il miglior club del mondo, ma ormai per me è il passato. Non vedere il mio nome della ...