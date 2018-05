Destra vs sinistra | capire la politica italiana con Gaber | ma anche con il rapper Ghali

Da Destra a sinistra/I due forni spiazzano l'elettorato cinquestelle : Il risultato delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che segue quello delle Regionali in Molise, è chiarissimo almeno su un punto: il tracollo del Movimento 5 Stelle e l'exploit della Lega. ...

Governo : fallito a sinistra con Salvini - Di Maio prova a Destra col Pd : No, nel titolo non c’è una confusione identitaria tra il Matteo Salvini della triplice “coalizione” berlusconiana (considerata di “destra”) e il Partito democratico erede del glorioso Partito comunista italiano (ovviamente ritenuto di “sinistra”). C’è solo un aggiornamento identitario di cui gli elettori si sono in buona misura già accorti da tempo (forse senza averne coscienza), mentre la partitocrazia – con tutto il corollario dei media ...

Cinque Stelle - altro che sinistra Il movimento da sempre a Destra Duro compito per Roberto Fico : Il M5S ora sta cercando di fare il governo con il Pd e improvvisamente si riscopre di sinistra, solo perché il Presidente della Camera Roberto Fico va in giro con l’autobus (ma comunque c’era un fotografo) e da giovane frequentava Segui su affaritaliani.it

Regionali/ Nuovo flop della sinistra Molise al centroDestra - frana grillina Sorpresa Forza Italia : supera i leghisti : Il Molise non è l'Ohio, e non solo perché la mini regione d'Italia è molto più amena. Se lo Stato americano decreta sempre, così dicono, chi andrà alla Casa Bianca, la vittoria del candidato del ...

Regionali - il Molise diventa laboratorio nazionale : sfida tra M5s e centroDestra. L’uomo di Fi e Lega era con centrosinistra : Il piccolo Molise laboratorio d’Italia? A sentire il leader della Lega, Matteo Salvini, i circa 332mila elettori che domenica prossima saranno chiamati alle urne avranno un compito che va al di là del semplice rinnovo del Consiglio regionale. “Se vinciamo in Friuli (dove si vota il 29 aprile, nda) e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo”, ripeteva qualche giorno fa il segretario del Carroccio nel suo tour elettorale a Montenero di ...

Una rivoluzione pragmatica : l'avanzata delle donne a Destra. Sinistra alla finestra : ... quella del mondo femminile della destra, storicamente raccontato come sottomesso, secondario, ancillare e adesso arrivato all'improvviso, tutto insieme, ai vertici del grande gioco della politica. ...

Barbano (Il Mattino) vs Scanzi : “Nel M5s sono giustizialisti”. “Con Destra e sinistra decenti Grillo farebbe ancora il comico” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano. Quest’ultimo esprime scetticismo su un’alleanza tra Pd e M5s: “I 5 Stelle si propongono di cancellare tutte le riforme dei governi Pd. sono giustizialisti, mentre il Pd renziano non lo era nella maniera più assoluta. Il M5s è un movimento che propone un tipo di politiche sociali ed economiche ...

Di Maio : "Convergenze da Destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo ok ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Il dialogo sul governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio.

Di Maio : aperture da Destra e sinistra Ma è stallo su premiership e Forza Italia : Il leader M5S: convergenze sui temi, io a Palazzo Chigi. Salvini: dice sempre io, e invece io parlo di noi

Di Maio : «Convergenze da sinistra e Destra». Ma tensioni su chi fa il premier Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, speculando sulla pelle di chi non ce la fa». Di Maio frena, ma insiste: «Io il più votato». Salvini: «Non siamo subalterni a nessuno»

