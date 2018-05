Degrado nella Capitale | soffrono anche i quartieri chic

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Benvenuti a Roma nord, il quadrante piùdella. Suv e microcar che sfrecciano lungo Corso Francia, i sushi bar di Ponte Milvio e le iconiche villette a schiera di Collina Fleming e Vigna Clara. Eccolo qui il mondo dorato dei libri di Federico Moccia che, con il loro successo, hanno contribuito a rendere questo quartiere il simbolo di una città parallela, apparentemente immune alle miserie che attanagliano il resto della.Ma è veramente così? Chi abita vicino al parco di via del Podismo è pronto a giurare il contrario. "Ilè arrivatoqui", dicono in coro, come se ormai fosse la cosa più normale del mondo, mentre tutt'intorno a prendere il sopravvento sono erba incolta e cassonetti traboccanti, rovistati puntualmente da rom ed extracomunitari. Al centro campeggiano i resti dell"ex Sportello per la Tutela degli Animali di Vigna Clara. È questa casina di ...