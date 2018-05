Deadpool | Ryan Reynolds e le provocazioni che cambiano vite e carriere

gqitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Mentre al cinema impazzano gli Avengers con Infinity War, la Marvel ha in serbo un secondo regalo per i fan dei loro comics: il 15 maggio, infatti, arriverà nelle sale2. Quest’ultimo fa parte della famiglia dei Nuovi Mutanti, ma rispetto alla tradizione X men è più chiacchierone, pungente, esplicito e politicamente scorretto. Per questo piace tanto al pubblico, come ha dimostrato il successo del primo film, uscito nel 2016 diretto da Tim Miller. Un successo a cui ha contribuito in maniera (più che) fondamentale, che veste alla perfezione i panni di Wade Wilson, ex soldato delle forze speciali congedato con disonore e diventato mercenario, che per salvarsi da un cancro terminale accetta una terapia che lo tramuta in un mutante.è coraggioso ma anche vendicativo e attaccato al suo, e tra un’azione e l’altra adora essere l’agiografo ...