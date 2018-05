Dazi Usa sospesi per un mese | Ue al lavoro per la ricerca di un accordo

Tenaris si scalda dopo decisione USA su Dazi : A Piazza Affari brilla Tenaris , con un aumento del 2,06%. Il produttore di tubi in acciaio sembra beneficiare della decisione degli Stati Uniti di prolungare l'esenzione dei dazi sull'acciaio a ...

SPY FINANZA/ Dazi e Iran - gli Usa provano a fare 'bingo' : Trump ha deciso di rinviare di un mese la decisione sui Dazi verso l'Ue, proprio mentre si apre il fronte Iraniano. Due vicende che sono legate.

Usa : rinvio Dazi per progressi negoziato : 22.07 E' slittato di 30 giorni, al 1° giugno, il termine per la decisione del presidente Trump sui dazi all'import negli Usa di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico "perchè ci sono stati progressi" nei negoziati. Lo ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. "Confidiamo di arrivare a qualcosa che funzioni per tutti. Ci aspettiamo che i negoziati vengano completati per quella data. Ora puntiamo a negoziare un'intesa ...

Dazi Usa - Trump posticipa la decisione per l'Ue al primo giugno : Il presidente americano Donald Trump ha deciso di posticipare di un mese la sua decisione sull'imposizione di Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue e da altri paesi alleati fino all'1 ...

COLDIRETTI * Dazi : INCERTEZZA PER 40.5 MILIARDI DI EURO PER L'EXPORT DEL 'MADE IN ITALY' IN USA - : 'Il risultato sarebbe una guerra commerciale dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati" ha ...

Coldiretti - Dazi : incertezza per 40.5 miliardi di Made in Italy in USA : La proroga di solo un mese dell’esenzione dai dazi sull’alluminio genera incertezza anche per le esportazioni Made in Italy che in Usa hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dopo la proroga di 30 giorni per l’entrata in vigore dei nuovi dazi annunciata dal presidente degli Usa Donald Trump. Una misura che – sottolinea la Coldiretti ...

Dazi - Ue : proroga Usa prolunga incertezza : 9.15 Secondo la Commissione europea, "La decisione degli Stati Uniti" di "prorogare per un breve periodo" l'esenzione dell'Ue dai Dazi all'importazione di acciaio e alluminio, "prolunga l'incertezza del mercato, che sta già influenzando le decisioni delle imprese". "L'Ue deve essere esentata completamente e permanentemente da tali misure,che non possono essere giustificate sulla base della sicurezza nazionale",afferma la Commissione. L'Europa ...

Merkel - Macron e May “Stop ai Dazi Usa o l’Ue si difenderà” : Un portavoce tedesco citato dai media della sua nazione ha annunciato che oggi la cancelliera Angela Merkel si è sentita telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro inglese Theresa May per parlare del rischio che gli Stati Uniti impongano dei dazi alle merci dell’Unione Europea. La loro posizione comune è, secondo quanto riferito dal portavoce, la seguente:“Gli Usa non devono prendere alcuna misura ...

Dazi : Coldiretti - a rischio 40 - 5 mld di Made in Italy in Usa : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La guerra commerciale con gli Stati Uniti mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat, in riferimento alla scadenza il primo maggio del periodo di esenzione concesso dagli Usa all’Ue ...