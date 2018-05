Dazi | Juncker esorta gli USA a esentare l' UE in modo permanente

Dazi Usa - guerra Trump-Cina/ Come funzionano i ‘contro- Dazi ’ di Pechino : Juncker “esenzione permanente per Ue” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino , che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Dazi Usa : Juncker e Tusk chiedono esenzione permanente per la Ue : Il Presidente della Commissione e quello del Consiglio Europeo non considerano realistica la scadenza del primo maggio indicata da Trump per arrivare a un accordo