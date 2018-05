Datagate | Cambridge Analytica chiude i battenti

blogo

(Di mercoledì 2 maggio 2018), società travolta dallo scandalo delconnesso al social network Facebook, ha deciso dire i. Con una nota della stessa società, viene comunicata pubblicamente la cessazione di tutte le operazioni e l’avvio delle procedure di insolvenza in Gran Bretagna. La decisione è stata presa in seguito alla perdita di numerosi clienti e le spese crescenti per affrontare le numerose indagini avviate nelle ultime settimane., tra le altre cose, è accusata di aver raccolto a livello mondiale i dati relativi a 87 milioni di utenti di Facebook, utilizzandoli poi anche per indirizzare elezioni politiche. "Negli ultimi mesi - si legge nella nota ufficiale della società -è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi dell'azienda di rettifica, è stata denigrata per attività che non solo sono ...