Dalla Sicilia all' Emilia | l' Aidp onlus Milazzo-Messina alla cena di solidarietà a Modena

Sicilia - ok all’emendamento per giornalisti minacciati : 200mila euro per chi è stato danneggiato Dalla mafia : Stop ai finanziamenti per l’Istituto superiore di giornalismo, via libera a quelli per i giornalisti minacciati. L’Assemblea regionale Siciliana ha approvato un emendamento di Claudio Fava che sposta 200mila euro previsti in finanziaria per il risanamento dell’Istituto superiore di giornalismo a un fondo per i cronisti che hanno subito minacce e danneggiamenti dalla mafia. “Duecentomila euro non saranno più sprecati per ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici Dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli Dalla finanziaria (2) : (AdnKronos) – In particolare sono stati stralciati gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, “in quanto presentano profili di incostituzionalità”, spiega la Presidenza dell’Ars. Ma anche “l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di legge organico da approvare con procedura rinforzata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ars, in ossequio ...

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli Dalla finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – L’aula dell’Assemblea regionale Siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l’aula, presieduta dal Presidente vicario dell’Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli articoli stralciati dei 120 approvati in Commissione Bilancio. Di Mauro ha anche annunciato che il termine per gli ...

Cesare Bocci - il Mimì di Montalbano : ‘Gireremo per la prima volta fuori Dalla Sicilia’ : Attualmente è in gara nella competizione danzante di Rai1 Ballando con le stelle (battuto di misura negli ascolti da Amici sabato 14 aprile) ma Cesare Bocci (QUI tutto quel che c’è da sapere sull’attore marchigiano) è pronto anche per riprendere il suo storico ruolo di Mimì Augello all’interno del ciclo de Il commissario Montalbano con la grandissima novità della prima trasferta ufficiale: “Sarò sul set fino ai primi di ...

Sicilia : redditi Ars - Dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “Credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Non ho motivo né di giustificarmi né di vantarmi”. Cateno De Luca, il ‘Paperone’ dei deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, al clamore mediatico ci è abituato. “Dopo 17 procedimenti penali e due arresti, da cui sono uscito sempre incensurato…” dice all’Adnkronos. alla ribalta della cronaca, ...

Sicilia : redditi Ars - Dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro (2) : (AdnKronos) – “L’ho creata partendo da zero, oggi è ramificata in 78 province e 18 regione con oltre mille sportelli e circa 650 dipendenti”. Un bel risultato per il parlamentare che adesso punta alla poltrona di sindaco di Messina alle prossime amministrative. “Prediligo l’attività sul territorio a quella parlamentare – dice -, la mia passione vera è amministrare”. E a dimostrarlo c’è il suo ...

Terrorismo - 'viaggi di lusso' di aspiranti jihadisti Dalla Tunisia alla Sicilia : Recentemente la Guardia di Finanza palermitana e la Compagnia di Marsala hanno smantellato un'organizzazione di stampo criminale attiva tra la Tunisia e la Sicilia. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web locale Live Sicilia, l'organizzazione criminale organizzava sbarchi di immigrati clandestini ed era coinvolta nel contrabbando di sigarette. I 'viaggi di lusso' organizzati dal ...