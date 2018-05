Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in sciopero della fame Dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

Oroscopo Fanpage Dal 30 aprile al 6 maggio 2018 – a cura di Pierre Newton : Fai un esercizio: approfitta della prima notte senza nuvole e cerca un posto da cui è possibile vedere le stelle. Rimani lì, fermo, in silenzio per qualche minuto con il naso in sù. Non ti servirà per imparare gli oroscopi o conoscere le stelle, ma ti ricorderà la grandezza e la piccolezza dell’essere umano.Continua a leggere

USA - Indice Fed di Dallas aprile sotto attese : Teleborsa, - L'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas continua ad espandersi anche se a un ritmo più lento rispetto alle attese, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas ...

USA - Indice Fed di Dallas aprile sotto attese : L'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas continua ad espandersi anche se a un ritmo più lento rispetto alle attese, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing ...

Westworld 2 su Sky Atlantic Dal 30 aprile - la rivolta è donna con Dolores e Maeve : anticipazioni e programmazione : Dopo l'ottimo debutto negli Stati Uniti e su HBO, in contemporanea in Italia, arriva Westworld 2 su Sky Atlantic stasera, 30 aprile, in versione doppiata. La seconda stagione della serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è composta da 10 episodi e giunge a un anno e mezzo di distanza dal rilascio del primo fortunato capitolo. Sottotitolato The Door (La porta), Westworld 2 riparte dagli eventi accaduti nel finale di stagione. La ...

Vodafone Special prorogate e senza rincari se attivate Dal 18 aprile : Vodafone Special prorogate al 12 maggio e senza rincari. L’operatore rosso non applica il repricing se hai attivato una nuova linea a partire dal 18 aprile, per cui potrai attivare Vodafone Special minuti 30GB a 10,80€, mentre i nuovi clienti che hanno attivato una nuova tariffa Special prima del 18 aprile subiranno le rimodulazioni con aumenti fino a 1,49€. Inoltre, è possibile richiedere 2GB in 4G in regalo per un anno se dal 27 maggio ...

Tennis - Ranking ATP (30 aprile) : NaDal sempre al comando. Fognini numero uno - Cecchinato risale 33 posizioni : Non cambia nulla nelle prime dieci posizioni del Ranking ATP. Rafa Nadal continua a comandare e mantiene la sua leadership dopo l’undicesimo titolo a Barcellona. Lo spagnolo sa che non potrà perdere nessun match tra Madrid, Roma e Roland Garros se non vorrà lasciare nuovamente il primo posto a Roger Federer. Settimana molto importante in casa Italia. Fabio Fognini guadagna una posizione e resta il numero uno azzurro al 19° posto. Dietro di ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto Dal 30 Aprile al 6 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto Dal 30 Aprile al 6 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) ...

In Arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 Dalle 21.15 : Andrà in onda questa sera, su Rai Tre, dalle 21.15, lo Speciale "In Arte Patty".prosegui la letturaIn Arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 dalle 21.15 pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 01:34.

Oroscopo settimana Dal 30 aprile al 6 maggio 2018 : ArieteUna mente attiva e un acuto intelletto potrebbero aprire le porte a una settimana interessante dal punto di vista dei rapporti interpersonali, cari Ariete, ma sotto il profilo erotico potrebbe non andare come desiderato. Tentate di essere razionali.ToroQuesta settimana vi sentirete particolarmente carichi di energia e di grinta, amici del Toro: cercate di sfruttare questo momento positivo per portare a termine quelle questioni che vi ...

Tempesta d’amore anticipazioni - puntate Dal 29 aprile al 5 maggio 2018 : Eccoci giunti alle anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore dal 29 aprile al 5 maggio 2018. Anche durante quest’ultima settimana del mese, ci attendono molte novità. Mentre William e Rebecca giocano su di un prato, il loro sguardo si volge verso una bicicletta che è stata lasciata incustodita, di chi potrebbe essere? Sarà di Fabien, visto che le assomiglia molto? Tempesta d’amore anticipazioni settimanali: una bicicletta ...

LOTTARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Nia VarDalos (oggi - 29 aprile 2018) : LOTTARE per un SOGNO, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Jade Pettyjohn, alla regia Vince Marcello. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 04:19:00 GMT)

Ceccarini 26 aprile 1998 – Orsato 28 Aprile 2018 : Venti anni dopo lo scanDalo si ripete - altro che “Calciopoli” : Calciopoli sembra una barzelletta a confronto: esattamente 20 anni fa, il 26 Aprile 1998, si consumava uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano. Protagonista l’arbitro Ceccarini che in un Juventus-Inter decisivo per lo scudetto, fischiava a senso unico in favore dei bianconeri di fatto regalandogli la partita e il titolo. Adesso, 28 Aprile 2018, la Juve lo scudetto se lo sta giocando con il Napoli ma – ironia ...