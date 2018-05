Da sito senzadime via nomi parlamentari : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Dopo l'ira di Dario Franceschini, convinto che nel Pd "c'è qualcosa di profondo che non va" e le perplessità del reggente Maurizio Martina che aveva chiesto di chiuderlo, sul ...

Pd : Su sito senzadime.it i nomi dei favorevoli e contrari ad accordo con M5s. E' bufera : Polemica nel Pd sul sito senzadime.it comparso in rete in vista della direzione e con i nomi di alcuni esponenti Dem divisi per 'non favorevoli', 'favorevoli' e 'non si sono ancora espressi' su un ...