«Da Qui a Un Anno» non ha mantenuto la sua promessa

Smog - Oms : '9 persone su 10 respirano aria inQuinata - 7 mln morti all'anno' : ... 'mentre il tasso di accesso a combustibili e tecnologie pulite sta salendo ovunque, i miglioramenti non stanno nemmeno tenendo il passo con la crescita della popolazione in molte parti del mondo, ...

"Un anno del cane non eQuivale a 7 umani" : Praticamente ogni padrone si chiede quanti anni abbia realmente il suo amico a 4 zampe. Ma se fino a ora avete calcolato la sua età semplicemente moltiplicando ogni anno per sette. Come accade a noi, ...

“Ho venduto la verginità per un milione”. Cosa è successo dopo : la prima volta di questa ragazza - che ha scatenato un putiferio social dopo la scelta di mettere in vendita il suo corpo. I retroscena dell’incontro con ‘l’acQuirente’ lasceranno molti di voi a bocca aperta : Il suo era uno dei tanti casi che in questi ultimi mesi avevano fatto discutere il web, la storia di una ragazza che decide di pubblicare in rete un annuncio dove spiega, senza troppi giri di parole, di voler mettere all’asta la propria verginità, concedendosi per una notte di passione al miglior offerente. Ora però ecco arrivare un retroscena a sorpresa nel racconto fatto dalla ventenne Jasmine, originaria di Parigi, che attraverso ...

Suri Cruise - compleanno senza papà Tom per la Quinta volta. La 12enne con il cuore a pezzi chiede spiegazioni alla mamma : Tom Cruise finisce ancora una volta nel vortice delle polemiche a causa delle sue grandi e gravi assenze come padre. Lo socrso 18 aprile è stato il compleanno della figlia Suri, la bimba avuta...

Griezmann spaventa l'Atletico Madrid : 'Non so se l'anno prossimo sarò Qui' : TORINO - ' Sono felice e questo è quello che conta di più per me. Non so se resterò il prossimo anno. Stiamo parlando con il club e vediamo cosa si può fare '. Così Antoine Griezmann torna a ...

Da Qui a un anno/ Anticipazioni : 365 giorni per cambiare una vita - Serena Rossi su Real Time (27 aprile) : Da qui a un anno, Anticipazioni e storie della nuova puntata sul canale 31: 365 giorni per cambiare una vita, Serena Rossi su Real Time ci racconta altre commoventi Realtà...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Quinta tappa : Agrigento-Santa Ninfa. Finale da classica - si muoveranno i big? : Secondo giorno in Italia, seconda tappa insidiosa, tipica del Giro d’Italia. La quinta frazione della corsa rosa si svilupperà in Sicilia, da Agrigento a Santa Ninfa, per 153 chilometri insidiosi in tutta la loro lunghezza e che potrebbero, magari, portare anche i big a muoversi. I primi 60 chilometri non concedono respiro, in un continuo alternarsi di salita e discesa, con strappi e mangia e bevi continui. Impegnativi, nonostante la ...

GREASE - DROGA E SCENE HOT DIETRO LE QuiNTE/ Che fine hanno fatto John Travolta e Olivia Newton John? : GREASE, 40 anni dopo il film con John Travolta e Olivia Newton John. I retroscena mai svelati sul film e il cast: festini, DROGA, sesso, flirt e molto altro(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Nato il terzo Royal Baby : è un maschio - il Quinto in linea di successione. Will e Kate hanno già lasciato l'ospedale : Il terzo Royal Baby è Nato: è un maschio. L'annuncio arriva direttamente da Kensington Palace, precisando che Kate Middleton ha dato alla luce un bambino di circa 3,8...

AQuilani : 'Liverpool e Roma hanno segnato la mia vita. Sarà una sfida eQuilibrata' : Impressioni? L'ho voluta fortemente, è il miglior campionato del mondo con i migliori giocatori del mondo. Lo vedi dalle piccole squadre: stadi sempre pieni, campi spettacolari, ti viene voglia di ...

MotoGP - che Iannone ad Austin! Il vastese conQuista il terzo posto : Fantastico Andrea Iannone nel GP delle Americhe . Ad Austin , il pilota vastese offre una gara di classe e coraggio e, nonostante una Suzuki veloce e brillante ma in calo già dopo pochi giri, riesce a ...

MotoGp Austin - vince Marquez. Poi Vinales - Iannone e Rossi. Dovizioso Quinto : Marc Marquez ha vinto il gran premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Suzuki e Valentino Rossi sull’altra Yamaha. quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Monster, settimo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso Quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

Quirinale - condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale. Il giudice costretto alla pensione anticipata : Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due alti contabili del Quirinale, condannandoli, e ...