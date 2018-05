Cyber security | falle in numerosi router residenziali Gpon

Cyber security - c’è lavoro nel Nord e Nord Est : spazio alle nuove figure che proteggono le aziende dagli attacchi informatici : In Italia il Cyber crimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Information security e Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità di lavoro nel settore, perché il mercato richiede nuove figure e nuove professionalità: «Esperti di Cyber security e ...

Ict - I-Com : 2017 annus horribilis per la Cyber security - : Su 6.866 attacchi definiti di particolare gravità , con ingenti danni economici o tecnologici da parte di chi li ha subiti, verificatisi in tutto il mondo tra il 2011 e il 2017 , l'anno scorso ne sono ...

Cyber security - Cy4Gate a Codemotion 2018 : Roma, 12 apr. , askanews, Cy4Gate joint venture tra Elettronica ed Expert System parteciperà a Codemotion 2018 , conferenza tecnica per sviluppatori software tra le maggiori in Europa, che si terrà ...

Cyber security - per il cloud servono soluzioni specifiche : Roma, 9 apr. , askanews, Il cloud sta ridefinendo il ruolo del firewall e per l'ambiente della 'nuvola' servono funzioni di sicurezza specifiche. È quanto emerge dai risultati di 'Firewalls and the ...